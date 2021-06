Bargeld und Schmuck aus Kirchheimerhof gestohlen

Von jenen Tätern, die am Samstag in den frühen Morgenstunden in den Tresorraum des Vier-Sterne-Superior-Hotels Kirchheimerhof in Bad Kleinkirchheim eingebrochen sind, fehlt weiterhin jede Spur. Feststeht, dass zwei Tresore, mehrere Tausend Euro in Bar sowie Schmuck fehlen. Nebenaspekt: Auf der Flucht ließen die Diebe auch noch zwei E-Bikes mitgehen.