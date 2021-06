Olic kehrt ins Nationalteam Kroatiens zurück

Ivica Olic ist zurück als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft und setzt große Hoffnungen in das EM-Achtelfinale gegen Spanien. „Ich bin sicher, dass wir auch in diesem Spiel unsere Qualität und Power zeigen werden“, sagte der 41-Jährige am Samstag bei einer Online-Pressekonferenz aus Rovinj. „Es wird ein Spiel, in dem es keinen Favoriten gibt. Es ist alles möglich in diesem einen Spiel.“ Am Montag (18.00 Uhr) stehen sich beide Teams in Kopenhagen gegenüber.