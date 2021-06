Arnautovic mit der Energie der Schamanin

Auf kronehit versucht man es mit einer schamanischen Manifestation. Ein Gebet, das alle Radio-Hörer mitsprechen sollten, um Marko Arnautovic Energie zu schicken. Die Schamanin hörte sich dann so an: „Jetzt läuft er auf das Tor zu, den Ball sicher im Besitz, du spürst die Vorfreude, mit einem hoch energetischen Fuß schleudert er den Ball ins Tor. Das Stadion tobt. Du hältst das Gefühl fest, schickst es von ganzem Herzen Arnautovic.“ Zumindest kreativ. Und wie heißt es so schön: Hilft’s nix, schad’s nix.