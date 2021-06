Wels verschluckte sich an Schildkröte - beide tot

Der Mund größer als der Schlund, harter Schildkrötenpanzer statt weicher Fisch: Mehrere Faktoren haben dazu geführt, dass der Beutezug eines Welses im deutschen Göttingen für Jäger und Gejagten zum Verhängnis wurde. Der 40 Kilogramm schwere Fisch wurde am Mittwoch von Anglern aus einem Baggersee in der Stadt gezogen. Im Maul steckte eine Schildkröte, an der der rund 1,50 Meter lange Riesenwels offenbar erstickt war.