Wien: Zwei Stunden warten auf den Rettungswagen

Aufgrund der Hitzewelle gibt es derzeit knapp 1200 Einsätze täglich, bestätigt Corina Had von der Berufsrettung Wien. Aber: „Auch zu Spitzenzeiten ist es möglich, dass die Rettungsmittel in durchschnittlich 8 bis 12 Minuten bei Patienten mit lebensbedrohlichen Notfällen eintreffen“, so Had. In weniger dringenden Fällen kann es länger dauern.