Siegesserie der Phoenix Suns in NBA gerissen

Die Siegesserie der Phoenix Suns im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ist am Mittwoch nach neun Erfolgen hintereinander gerissen. Die Suns verloren das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen die Los Angeles Clippers auswärts mit 92:106. Dadurch mussten sie in der „best of seven“-Serie das 1:2 hinnehmen.