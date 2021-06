Wolff: Bottas? „Die einzige Antwort auf Gerüchte!“

59 Punkte und der fünfte WM-Rang - so schlecht war Valtteri Bottas in seiner Zeit bei Mercedes seit 2017 noch nie in eine Saison gestartet. Kein Wunder also, dass der Blondschopf etwas unter Druck geraten ist, zumal er um einen Vertrag für das nächste Jahr fährt. "Valtteri weiß, dass die einzige Antwort auf diese Gerüchte ist, dass er auf der Strecke Leistung bringt", stellte Mercedes-Teamchef Toto Wolff klar.