Tiefgarage unter dem Bischofsgarten beschlossen!

Durchbruch bei den zähen Verhandlungen um den Bau einer Tiefgarage unter dem Bischofsgarten. Stadt und Diözese einigten sich nun final auf den Bau. Damit steht nun auch endgültig fest, dass der Domplatz künftig nahezu autofrei werden wird. Das wiederum sehr zum Leidwesen vieler Kaufleute in der Innenstadt, die befürchten durch den Bau der Garage Kunden zu verlieren. Am Freitag wollen SP-Bürgermeister Matthias Stadler und Bischof Alois Schwarz weitere Details präsentieren. Auch für die neue Bibliothek am Platz wurden Synergien gefunden, heißt es dazu vorab aus dem Rathaus.