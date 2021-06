Noch einmal nach St. Gilgen mit dem Hospizmobil

Den passionierten Segler verbinden unzählige Erinnerungen an seinen Geburtsort und die Sommer in St. Gilgen. Sein Herzenswunsch: Noch einmal an den Wolfgangsee zu fahren. Da sein Gesundheitszustand es ihm nicht mehr erlaubte, mit seiner Familie zu fahren, wandte sich Anja Toferer von der Hospiz-Initiative Pongau schließlich an das Rote Kreuz. Seit 2019 erfüllt das Rote Kreuz Salzburg in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz schwerkranken Menschen mit dem Hospizmobil Herzenswünsche. Das voll ausgestattete, aber freundlich gestaltete Spezialfahrzeug bietet Passagieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit, Orte und Menschen, die ihnen am Herzen liegen, zu besuchen.