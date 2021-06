Wer im Freien arbeitet, der schwitzt momentan

Erich Troyer und Pawel Moczynski sind auf einem Innsbrucker Hausdach mit Flämmarbeiten beschäftigt. Die Temperatur: Doppelt so hoch wie am Boden. „Vier bis fünf Liter am Tag trinke ich schon“, sagt Erich Troyer. Und wenn auch das nichts mehr hilft? „Zwischendurch gehe ich mal eine Etage tiefer, in den Schatten“, erklärt er. Leichte Kopfschmerzen und Schwindel seien erste Anzeichen dafür, dass man eine Pause braucht. Auf die Kollegen achtet man ebenfalls.