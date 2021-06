Liu Yuan qualifiziert! 7 ÖTTV-Spieler im EM-Einzel

Nach Karoline Mischek und Andreas Levenko am Vortag hat am Mittwoch bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau auch Liu Yuan den Aufstieg in den Einzel-Hauptbewerb geschafft! Damit sind am Donnerstag insgesamt sieben ÖTTV-Spieler im Feld. Fix-Tickets hatten Robert Gardos, Daniel Habesohn und die topgesetzte Sofia Polcanova sowie Amelie Solja.