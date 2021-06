Eine Saison zwischen Frischware und Tiefkühlkost

„Die Hälfte der großen Produktionen in der kommenden Saison kommen aus der Tiefkühltruhe“, sagt Intendantin Iris Laufenberg. Aus der Tiefkühltruhe deshalb, weil die Inszenierungen schon seit Monaten fertig geprobt sind, aber wegen der Pandemie „eingefroren“ werden mussten. Dabei handelt es sich durchaus um echte Kracher, die man in der kommenden Saison nun auftaut: Das Jelinek-Stück „Das Licht im Kasten“ feiert am 1. Oktober seine Premiere, die Fitzgerald-Adaptierung „Making a Great Gatsby“ am 26. November und auch die beiden Shakespeare-Stücke „Macbeth“ (ab 14. Jänner) und „Ein Sommernachtstraum“ (ab 22. April) werden nachgereicht.