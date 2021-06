Studie: Österreich hat jetzt 346.000 Millionäre

Alle Zahlen sind in Dollar, in Euro ist es ein bisschen schwieriger, zu diesem illustren Kreis zu gehören. Die 346.000 entsprechen 4,8 Prozent der Erwachsenen. Das Gesamtvermögen in Österreich beträgt 2100 Milliarden Dollar (1800 Mrd. Euro). Jeder Erwachsene wurde 2020 bei uns im Schnitt um 11 Prozent reicher.