Elfmeter-Ansage! ÖFB-Goalie Bachmanns breite Brust

„Wir werden aber versuchen, das Spiel in 90 Minuten zu gewinnen - nicht in 120 oder länger“, betonte Bachmann. Er werde probieren, erneut zu Null zu spielen. In fünf Länderspielen ist ihm das bisher zweimal gelungen, darunter am Montag im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Ukraine (1:0). „Defensiv haben wir kaum Chancen zugelassen. Klar, wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Aber wir sind auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, wie man am Montag gesehen hat.“