ÖFB-Goalie Bachmann: Heimspiel mit Hirscher-Tick

Wie zweite Haut

Englands Fußball-Kathedrale kennt Bachmann bislang nur als Fan, am Samstag steht er im Mittelpunkt. Mit seiner Präsenz, Lautstärke und seinen Paraden. Bachmann strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Und er wird akribisch vorbereitet sein. „Ich studiere vor jedem Spiel die Stürmer ganz genau“, hat er verraten. Was niemand weiß: Obwohl 1,92-Meter groß, haben seine Fußballschuhe die Größe 41. Zu klein. „Aber wenn sie eng anliegen, habe ich mehr Gefühl.“ Blutblasen nimmt er in Kauf. Wie die Skifahrer - er hat quasi den Marcel-Hirscher-Tick.