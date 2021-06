Fußballfieber hat jetzt alle gepackt

Es war der gebürtige Horner Christoph Baumgartner, der die heimische Nationalelf am Montagabend mit seinem Goldtor ins Achtelfinale schoss. Beachtung gefunden haben die Leistungen des Teams auch im St. Pöltner Restaurant La Dolce Vita. Wenn es am Samstag in London um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft geht, ist die Favoritenrolle aus Sicht der Belegschaft aber klar verteilt. „Italien wird mit 2:1 gewinnen“, ist sich Kellnerin Danijela Murselovic sicher. „Unterschätzen sollte man die Österreicher aber nicht“, geben Pizzabäcker Stefano Bartolucci und Chefkoch Dario Tedeschi zu bedenken. Wie wohl auch viele der anderen insgesamt 1809 Italiener mit Hauptwohnsitz im Land zwischen Enns und Leitha drücken sie am Samstag dann der Squadra Azzurra die Daumen.