Sturm Graz sichert sich den Meistertitel

In einem echten Herzschlagfinale sicherte sich Sturm Graz den Titel in der e-Bundesliga! Mit einem Last-Minute-Tor schubste man die Wiener Austria noch von der Spitze. Man of the Tournament war Ajdin Islamovic. Er räumte nicht nur im Mannschaftsbewerb ab, sondern sicherte sich auch als erster Spieler überhaupt auch den zusätzlich den Einzeltitel. Wir haben für euch das Finale noch einmal zusammengefasst.