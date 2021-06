Zweifache Mutter nach Horror-Unfall verurteilt

„Es geht mir schlecht. Ich trau mich gar nicht mehr, in der Nacht zu fahren.“ Die zweifache Mutter schluchzt. Die 33-Jährige wirkt ziemlich mitgenommen. Sie war auch in psychologischer Behandlung. Am 1. März des Vorjahres hat die Autolenkerin im Ortsgebiet von Köflach bei Dunkelheit, Nieselregen und schlechter Sicht einen Fußgänger übersehen, der die Landesstraße überquerte. Der Mann ist an seinen schweren Verletzungen letztlich gestorben.