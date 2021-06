Das Risiko ist hoch, die Wertschätzung gering

Das sieht auch die SPÖ so: In Abänderungsanträgen forderte sie die Ausweitung auf Rettungs- und Transportdienste sowie Einrichtungen der Behindertenarbeit, des Psychosozialen Dienstes und der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe. Auch Menschen, die in der Langzeitpflege, der Daseinsvorsorge sowie anderen unerlässlichen Branchen arbeiten, sollten einen Zuschuss bekommen. Die Anträge wurden abgelehnt. Begründung der ÖVP: Das sei budgetär nicht umsetzbar. Man habe ohnehin schon vor allem jene Personen berücksichtigt, die im unmittelbaren Kontakt mit den an Covid-19 Erkrankten stehen.