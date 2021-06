Theater ohne Altersetikett

Ein Theaterfestival ohne Altersetikett soll es sein und das wird gleich am Eröffnungstag (25. Juni) mit zwei sehr unterschiedlichen Premieren bekräftigt: Auf der einen Seite die Produktion „Spieltöne“ für die Allerkleinsten, mit der das Toihaus später auch mobil in Kindergärten und Krabbelstuben gehen wird – ein interaktives Stück mit Tanz, Musik und gemeinsamer Verformung von Knetmasse. Auf der anderen Seite das Projekt „Ton – Performance in a circle“ für Erwachsene. Es ist von der Corona-Zeit inspiriert, das Publikum sitzt abgeschottet in Holzkojen und wird – mit einem eingeschränkten Blickfeld – von Tänzerinnen umkreist.