Kokain statt Geld in Kassa von gesperrtem Beisl

„A bissl Speed und Koks“

Bei der Durchsuchung fand sich in der Kassa und in der Küche ein „Drogeriemarkt“, wie es der Anwalt nennt. „Was zum Rauchen halt, und a bissl Speed und Koks“, nennt es der Angeklagte beim Namen. Frau Rat wundert sich: „Wie ein Junkie schauen Sie mir nicht aus.“ Es sei auch eher ein „Geschäftsmodell“ gewesen, so der große starke Mann. Gewinn habe er aber „eh keinen gemacht“.