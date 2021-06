Ernsthafter Diskurs wird von Historikern gefordert

13 Personen mit gravierenden Verbindungen



Für den 1.100 Seiten umfassenden und am 8. Juni präsentierten Abschlussbericht waren in Salzburg drei Jahre lang die Rollen von 66 Straßennamenspaten aufgearbeitet worden, die unterschiedlich stark mit dem NS-Regime verstrickt waren. Ein neunköpfiger Historiker-Fachbeirat - ihm gehörte keiner der Zeithistoriker der Universität Salzburg an - teilte sie dann in drei Klassen ein. Bei 13 Personen waren die Verbindungen zu den Nationalsozialisten so gravierend, dass eine Klärung empfohlen wurde, ob das Anbringen einer Erläuterungstafel reicht oder die Straße umbenannt werden soll.