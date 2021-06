Linzer bei Unfall auf Mühlkreisautobahn verstorben

Bei einem Unfall auf der A7 verstarb ein 58-jähriger Linzer. Am Sonntag lenkte der Mann seinen Pkw auf der Mühlkreisautobahn von St. Valentin kommend in Richtung Prag. Gegen 22.03 Uhr touchierte das Fahrzeug im Linzer Stadtgebiet aus derzeit ungeklärter Ursache mehrmals die Leitschiene und prallte anschließend links gegen die Leitschiene. Das Auto wurde nach oben katapultiert und stieß gegen den Betonsockel und einen Stahlträger. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Lenker erlag seinen schweren Verletzungen am Unfallort.