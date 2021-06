Christian Fuchs: „Marko schuldet dem Team was!“

Richtig berühmt werden können heute unsere Teamspieler. Ein Einzug ins Achtelfinale würde eine Euphorie der Superlative auslösen. Rot-Weiß-Rot muss vor dem großen Endspiel gegen die Ukraine cool bleiben, die Burschen dürfen nicht nervös auftreten. Egal, was der Gegner macht, Österreich muss dominant an die Sache herangehen. Das Herz darf nicht in die Hosen rutschen! Alles, was sich David Alaba & Co. vornehmen, muss an diesem Tag funktionieren.