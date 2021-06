Box-Schlammschlacht: Klagen gegen ÖOC und Verband?

Ende Mai hatte das Bezirksgericht Wien-Donaustadt Rumplers Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt. In der Begründung wurde unter anderem festgehalten, dass Rumpler „aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem ÖBV bzw. aus Unzufriedenheit mit dem System des Boxsports in Österreich“ die Kooperation vermieden und angemessene Anmeldeformalitäten nicht erledigt habe. Das Quali-Turnier in Paris fand von 4. bis 8. Juni statt, aus Österreich waren letztlich keine Sportler vertreten.