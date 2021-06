Salzburg abseits seiner Prominenten und Adabeis

An Geschichten über Promis und Adabeis mangelt es in der Stadt Salzburg nicht, doch wer sind die Menschen außerhalb unserer Wahrnehmung? Mit denen wir selten bis nie in Kontakt kommen, oder vor deren Existenz wir die Augen verschließen? Angela Beyerlein und Anna Lukasser-Weitlaner haben für das Landestheater-Projekt „Unerhört : Ungehört“ nach solchen Menschen gesucht und viele spannende Interviews geführt – vom Bettler bis zum Polizisten, vom Türsteher über die Sexarbeiterin bis zur Straßenzeitungsverkäuferin.