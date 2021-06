Laimer: „Immer herumfliegen natürlich nicht schön“

Baumgartner sucht noch seine Topform

Baumgartner selbst kommt dabei eine wichtige Rolle zu. In den ersten beiden EM-Partien hat der 21-Jährige noch nicht sein volles Potenzial abgerufen. „Die Latte habe ich mir selbst relativ hoch gelegt durch die Leistungen davor. Ich bin stolz darauf und freue mich, dass alle diesen Anspruch haben.“ Er sei selbst sein größter Kritiker, fühle sich trotz seiner Sprunggelenksverletzung in der EM-Vorbereitung für Montag aber in jeder Hinsicht bereit. Baumgartner: „Es ist wieder eine neue Chance zu zeigen, was ich draufhabe.“ Wer am Ende die Tore schieße, die zum Aufstieg reichen sollen, sei aber „scheißegal“.