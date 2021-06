Äußerst vielfältiges Programm am „Imster Bergl“

Buntes, vielfältiges Programm

Der Name ist eine Hommage an den genialen österreichischen Geiger und Komponisten Fritz Kreisler, den die drei sehr bewundern. Eine Woche später, am 15. Juli, begeistert die Mezzosopranistin Isabel Pfefferkorn in Begleitung des Duo Kollektiv das Publikum. Isabel Pfefferkorn, Juan Carlos Diaz und Raphael Brunner loten gemeinsam die Grenzen zwischen verschiedenen Gattungen und Musikstilen aus. Den Abschluss bildet am 22. Juli das Konzert des Saxofon-Quartetts Mirum.