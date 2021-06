Forsberg: „Das fühlt sich unglaublich an!“

Janne Andersson (Schweden-Teamchef): „Wir haben unseren Job erledigt. Es ist gut, nach zwei Spielen vier Punkte zu haben. Wir haben sieben Spiele in diesem Jahr gespielt und haben nur einen Gegentreffer erhalten. Unsere Offensive hätte sich heute mehr verdient, sie war zeitweise fantastisch. In der ersten Hälfte haben wir noch nicht so gespielt, wie wir das wollten, die Slowakei hat da auch keine Möglichkeiten zugelassen. In der zweiten Hälfte ist es dann viel besser gelaufen. Es ist manchmal so, dass es dir der Gegner sehr schwer macht. Es war aber sehr gut von uns, dass wir es geschafft haben, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen.“