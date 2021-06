EURO ab 15 Uhr LIVE: Schweden gegen Slowakei

Die eigentlich als großer Außenseiter in die Gruppe gestartete Slowakei darf wieder aus der Rolle des Underdogs ins Spiel gehen. Angeführt von den Routiniers Hamsik und Juraj Kucka, aber auch Inter Mailands Abwehrbollwerk Milan Skriniar soll die nächste Überraschung her. „Wir müssen mit Demut in die Partie gehen, aber mit dem Willen, so wie gegen Polen zu kämpfen. Wir haben ein sehr gutes Team, wir verstehen uns gut. Ich glaube, dass wir wieder erfolgreich sein können“, merkte Flügelstürmer Robert Mak an. Teamchef Stefan Tarkovic plagen keine Verletzungssorgen, alle Spieler stehen zur Verfügung.