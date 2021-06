Schüler fragt Macron: Wie geht‘s nach der Watsche?

Wie geht es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eigentlich nach der Ohrfeige? Diese Frage hat sich ein Schulkind gestellt - und Macron einfach selbst gefragt. Dieser besuchte am Donnerstag eine Grundschule in Poix-de-Picardie in Nordfrankreich. Auf dem Schulhof rief eines der Kinder „Ça va, la claque?“ (wörtlich: „Was macht der Schlag?“) und erkundigte sich damit nach dem Befinden des Staatschefs nach einer Ohrfeige vergangene Woche. „Oh ja, es geht“, antwortete der 43-Jährige.