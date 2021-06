Ohrfeige für Macron: Staatsanwalt fordert Haft

„Gelbwesten“-Sympathisant mit rechtsextremen Tendenzen

Macron äußerte sich am Donnerstag in einem TV-Interview zu dem Vorfall. Er betonte erneut, dass es sich um eine „isolierte Tat“ gehandelt habe, die nichts Tieferes aussage. Wirklich schlimm hingegen sei zum Beispiel die Gewalt gegen Frauen im Land. Gleichzeitig erklärte er, dass es „Momente sehr hoher Spannungen in unserem Land“ gegeben habe - etwa während der „Gelbwesten“-Proteste. Er stellte auch einen Zusammenhang mit dem Hass in sozialen Netzwerken her - dieser werde normalisiert, man gewöhne sich daran. Auch der Angreifer soll laut Staatsanwaltschaft ein „Gelbwesten“-Sympathisant sein und ließ bei seiner Vernehmung auch rechtsextremes Gedankengut erkennen.