Mobilfunker MTEL Austria stellt neue Tarife vor

Der virtuelle Mobilfunker MTEL Austria bringt sich fünf Jahre nach seiner Gründung mit neuen Tarifen in Stellung. Hatte man mit Gratis-Roaming in Serbien, Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina bisher vor allem Menschen mit Wurzeln in den Balkanstaaten als Kundschaft im Visier, will man nun allen Menschen in Österreich ein einfaches und transparentes Mobilfunkangebot bereitstellen.