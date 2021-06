Opfer (22) mit Messer attackiert und ausgeraubt

Ein 22-Jähriger ist am 8. Mai gegen 23.45 Uhr in der Friedmanngasse im Bezirk Ottakring von zwei Unbekannten in einen Hauseingang gestoßen worden. Die beiden forderten die Herausgabe von Bargeld. Als das Opfer verneinte, umklammerte einer der Männer den 22-Jährigen von hinten. Der zweite Täter schnappte sich die Geldbörse des Opfers. Darin befand sich Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich.