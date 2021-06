Kate und Meghan: Versöhnung durch Geheimgespräche?

Ein Insider sagte laut der britischen Zeitung „The Mirror“, dass die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle sich nun vor den Konsequenzen fürchten würde, die ihr Oprah-Winfrey-Interview sowie Prinz Harrys explosiver Auftritt in der Dokumentationsreihe „The Me You Can‘t See“ mit sich bringen könnten. Ihre einzige Hoffnung, dass die Königsfamilie doch noch Verständnis für die öffentliche Zurschaustellung ihrer Probleme haben könnte, sei Herzogin Kate.