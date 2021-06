Netzsperren in Belarus: Welche Rolle spielte A1?

In seinem offenen Brief hatte A1-CEO Arnoldner vergangene Woche betont, dass man als einziger Anbieter in Belarus Einschränkungen immer angekündigt und transparent gemacht habe, auch seien Kunden für die Ausfälle entschädigt worden. Seit einer letzten diesbezüglichen Anordnung im November 2020 sei es auch zu keinen weiteren Sperren mehr gekommen, betonte er. Ein A1-Sprecher erzählte der APA am Mittwoch, dass die transparente Informationspolitik von A1 bei Kunden in Belarus sehr positiv aufgenommen worden sei.