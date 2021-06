Demo vor A1-Zentrale wegen Netzsperren in Belarus

Im Vorfeld der Demonstration hat sich A1 mit einem offenen Brief an die Aktivisten gewandt. Darin stellte der Netzbetreiber klar, dass man aufgrund von Vorschriften gezwungen gewesen sei, die Internetgeschwindigkeit an einigen Tagen an vorgegebenen Orten in Weißrussland zu reduzieren. Seit November 2020 sei es zu keinen weiteren Sperren gekommen.