Perchtoldsdorf: Schuster-Ära ging zu Ende

Problematische Straßennamen

In Schusters letzter Sitzung ging es vor allem um problematische Straßennamen, wie jenen der Maria-Grengg-Gasse. Ihrer Namensgeberin wird eine enge Verbundenheit zum NS-Regime nachgesagt. Anders als in Krems, entschieden sich die Mandatare gegen eine Umbenennung. Man bringt stattdessen Hinweistafeln an.