Mehrere Fluchtversuche und Angriffe in Haftanstalt

In der Justizanstalt Hirtenberg im niederösterreichischen Bezirk Baden herrscht aktuell dicke Luft wegen diverser Fluchtversuche und tätlicher Angriffen auf Wachebeamte. Ein Betroffener übt jetzt heftige Kritik an der Leitung: „Seit Jahresbeginn gab es bereits sieben verletzte Beamte, Reaktionen gibt es aber so gut wie keine.“