Solar-Anlagen werden für Steirer Pflicht

Energie-Revolution in der Steiermark: Das Land beschließt in der morgigen Regierungssitzung eine Novelle zum Baugesetz, die es in sich hat: Demnach müssen Neubauten künftig sowohl mit einer Solaranlage als auch mit einer Stromtankstelle für E-Autos ausgestattet werden. Nur der Ausstieg aus dem Öl liegt auf Eis.