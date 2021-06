Schritt in die Zukunft: Hilfe bei Digitalisierung

Für den Geschäftserfolg wird die Verschränkung von stationärem Handel und digitaler Welt immer wichtiger. Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer, dazu: „Ziel ist es, die Vorteile des stationären Handels auch in der digitalen Welt zu zeigen und damit die Kunden in die Geschäfte zu bringen.“ So könne man auch Arbeitsplätze absichern.