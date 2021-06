Bezirk Melk: Schwere Baumaschinen gestohlen

Die Unbekannten dürften in dieser Nacht nicht zum ersten Mal auf der Baustelle an der Westautobahn in Blindenmarkt, Bezirk Melk, gewesen sein. Denn bereits vor rund drei Wochen wurde der Diebstahl einer Funkfernbedienung angezeigt, mit der sich eine 1500 Kilogramm schwere Grabenwalze steuern lässt. Und genau diese Baumaschine wurde nun gestohlen: Mit Hilfe der Fernsteuerung wurde sie auf den Pkw-Anhänger aufgeladen. Außerdem schlugen die Unbekannten das Fenster eines Baucontainers ein und stahlen einen Vibrationsverdichter, ein Spezial-Gerät zur Verdichtungskontrolle des Untergrunds und einen Hochdruckreiniger.