Verbale Giftpfeile vor dem „Oktoberfest im Juni“

Benzema statt Giroud

Und das mit einer ähnlichen Mannschaft wie beim WM-Finaltriumph vor drei Jahren. Gut möglich, dass es wie beim Abschlusstest gegen Bulgarien nur drei „neue“ Spieler in der Startelf gibt. In Abwehrzentrum der Pariser Mbappé-Klubkollege Kimpembe (statt damals Umtiti). Im Mittelfeld jener Tolisso (statt Matuidi), der in seinem Zimmer im EM-Teamcamp Poster von behinderten Kindern hängen hat. Als Inspiration. „Viele Kinder haben in ihren Zimmern Poster von Fußballern. Das hatte ich auch. Nun habe ich andere Idole, diese Kids geben mir Kraft!“ Vorne wird Rückkehrer Benzema (Teamchef Didier Deschamps: „Er spielt anders als die anderen. Mit ihm sind wir stärker als ohne ihn.“) statt Giroud stürmen, der aber im Gegensatz zu den anderen beiden noch im Kader ist und auf der Bank sitzen könnte.