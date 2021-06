Gänserndorf sagt Rasern jetzt den Kampf an

Auch an Gänserndorf geht dieser „Trend“ leider nicht vorüber: Viele Straßen der Bezirkshauptstadt haben sich zunehmend in Rennstrecken verwandelt. Vor allem im Bereich der neuen Umfahrungsstraße und der Siebenbrunner Straße, in der sich die Volksschule befindet, häufen sich Beschwerden über Straßenrennen. Auch in vielen Wohngebieten plagen Tempo-Sünder die Anrainer.