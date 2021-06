„Können nur wenige!“ Alaba setzt Ausrufezeichen

So sieht es die „Krone“

Auch in der „Krone“ kam Alaba richtig gut weg (HIER geht‘s zu den Noten). „Der Kapitän präsentierte sich nicht nur als umsichtiger Abwehrchef mit klugem Aufbauspiel. In der Defensive top, dirigierte und schimpfte der baldige Spanien-Legionär, sorgte zudem auch offensiv immer wieder für Gefahr. Seine perfekt getimte Vorlage zum 2:1 durch Gregoritsch war vorentscheidend“ - somit gab’s die verdiente Note 5 (sehr stark). Weiter so, David!