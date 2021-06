Pkw kracht gegen Scooter: Bub zu Boden gestürzt

In Klinik eingeliefert

In weiterer Folge wurde der Neunjährige von der rechten Front des Pkw touchiert, wodurch er zu Boden stürzte. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Bub mit Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Gegenüber der Exekutive gab der Serbe an, dass der Bursche plötzlich von links auf die Straße gefahren sei, sodass trotz Vollbremsung ein Crash nicht mehr zu verhindern gewesen sei.