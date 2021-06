Deutschland läutet Ende der Maskenpflicht ein

Mit Ausnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen sich die Menschen in Dänemark seit Montag wieder ohne den Mund- und Nasenschutz bewegen - das gilt unter anderem auch für Schulen und Geschäfte. Die doch recht deutlichen Lockerungen stoßen nun auch Debatten in weiteren europäischen Ländern zur Abschaffung der Maskenpflicht an.