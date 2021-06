Vierte Goldene zum Abschluss freute auch Obmann

Bei der österreichischen Leichtathletik-Meisterschaft in der U18 und U23 in Rif durfte Salzburg zum Abschluss am Sonntag über den vierten U23-Titel jubeln. Speerwerfer Laurenz Waldbauer (Union) warf das 800 Gramm schwere Gerät auf 65,42 m – damit wies er Titelverteidiger Adam Wiener um zwölf Zentimeter in die Schranken.