Wenig Spielraum für die Grünen

Die Begeisterung über die eigene Bedeutung ist in der grünen Führungsebene größer als etwaige Zweifel an den realen Möglichkeiten. Werner Kogler will mit den Türkisen weiterregieren. Da war die Botschaft des Vizekanzlers bei dem von der Außenwelt teilweise abgeschotteten Treffen der Parteifunktionäre ausnahmsweise eindeutig.