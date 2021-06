Kinder und Küche fast ganz in Männerhand

Seit ihrer Rückkehr in die Politik ist ihr Mann in Karenz und übernehme „mit unglaublicher Hingabe den Großteil der Kinderbetreuung“. Über ihren Alltag mit Baby erzählt Zadić: „Meistens stehe ich mit unserem kleinen Frühaufsteher gegen sechs Uhr auf. Mein Mann hat davor die Nachtschicht übernommen. An etwas ruhigeren Tagen verbringe ich noch etwas Zeit mit dem Kleinen, bevor ich mich für die Arbeit fertig mache. Am Abend schaue ich, dass ich den Kleinen ins Bett bringe.“